Caronte & Tourist, fermati altri sei traghetti: non sarebbero a norma

Secondo le prime informazioni, le motivazioni del fermo per la Caronte & Tourist riguarderebbero le persone con mobilità ridotta.

Altre 6 navi della Caronte & Tourist che servono i collegamenti con le isole minori sarebbero state poste a fermo nella città di Messina. A riportarlo sono i colleghi de La Gazzetta del Sud.

L’azione delle scorse ore fa seguito al provvedimento disposto dalla magistratura lo scorso 6 giugno, attraverso il quale tre traghetti e fondi della compagnia di navigazione erano stati sequestrati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo.

Caronte & Tourist, le imbarcazioni fermate

Le imbarcazioni sottoposte al fermo sarebbero i traghetti Vesta, Isola di Vulcano, Sansovino, Isola di Stromboli, Antonello da Messina e Pietro Novelli. Le nuove acquisizioni sarebbero scattate al fine di raggiungere la cifra decisa dal Gip di 29 milioni di euro relativa al sequestro.

Le motivazioni del fermo effettuato recentemente riguarderebbero le persone con mobilità ridotta. Le imbarcazioni, infatti, non sarebbero risultate idonee al trasporto di soggetti come anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e persone con passeggini al seguito.

