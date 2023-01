Carro funebre in fiamme a Licata: probabile intimidazione

Un altro atto intimidatorio è avvenuto nella notte a Palma di Montechiaro, dove sono stati trovati davanti ad un hotel una bomba e un messaggio con minacce

Altro atto intimidatorio in provincia di Agrigento. A Licata, in via Marianello, sono stati dati alle fiamme la porta di ingresso di un’agenzia di onoranze funebri e uno dei carri che la ditta usa per il trasporto dei defunti. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte di San Silvestro per domare le fiamme. Il carro funebre è andato completamente distrutto.

Avviate le indagini dei carabinieri che hanno anche disposto l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza dell’agenzia. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo di indagine a carica di ignoti.

Durante la notte di capodanno c’è stato un altro atto intimidatorio. Davanti la porta di un hotel di Palma di Montechiaro sono stati trovati una bomba e un cartello con la scritta “boom” e il disegno di una croce. Per maggiori dettagli clicca qui