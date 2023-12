Cartoni in fiamme ad Agrigento, paura per possibile fuga di gas

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona

Momenti di paura si sono registrati ieri (26 dicembre) ad Agrigento. Alcuni cartoni lasciati davanti una porta in via Gioeni sono andati a fuoco. I residenti hanno lanciato l’allarme e chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la presenza di un tubo del gas.

L’intervento del vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti.