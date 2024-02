Casa Sanremo, al Festival della canzone italiana anche un hair stylist palermitano

Arancio, per tutta la settimana, ha vissuto da vicino la festa della musica ed è stato chiamato come esperto a commentare alcuni degli hairlook dei cantanti

Un parrucchiere palermitano vola a Sanremo. Francesco Arancio, dopo l’esperienza alla Mostra del Cinema di Venezia e il riconoscimento a Londra tra i migliori hair stylist del mondo, è stato chiamato come ambassador di Alfaparf Milano, sponsor ufficiale di Casa Sanremo, a curare il look di alcuni cantanti emergenti, influencer e giornalisti presenti nella città dei fiori durante il 74esimo Festival della canzone italiana.

L’esperienza di Arancio a Sanremo

Arancio, per tutta la settimana, ha vissuto da vicino la festa della musica ed è stato chiamato come esperto a commentare alcuni degli hairlook dei cantanti nel green carpet. “Quello che si prova in questa città – ha detto – è qualcosa di indescrivibile. Passeggiando per la città incontri la bellezza sotto ogni punto di vista. Ci sono gruppi che cantano per strada, artisti che suonano, le vetrine allestite a tema, gente che corre e non si ferma. Una città in movimento, si vive per un solo obiettivo: la musica”.

Anche oltreoceano

Per l’hair stylist palermitano non è la prima esperienza di questo genere, avendo girato il mondo per lavoro e portato la sua esperienza anche in paesi oltreoceano. “Ciò che mi ha emozionato di più – prosegue – è sto ascoltare i ragazzi, spesso giovanissimi, pieni di sogni e speranze, che farebbero di tutto pur di realizzarli. Sognare, in fondo, fa bene all’anima. Ho conosciuto tantissime persone, acconciato decine e decine di capelli, come ho sempre fatto, ma ogni volta è come fosse la prima.