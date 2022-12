Giallo nel Messinese, resti umani ritrovati in una campagna: indagini in corso

Avviate subito le indagini dei carabinieri per risalire all’identità della vittima. Si attende la valutazione del medico legale su circostanze e data del decesso

Orrore a Casalvecchio Siculo, in provincia di Messina, dove resti umani sono stati trovati in campagna, in contrada San Nicola.

A quanto si apprende, sono stati alcuni escursionisti a imbattersi nei resti e, poi, dare l’allarme.

Avviate subito le indagini dei carabinieri per risalire all’identità della vittima. Si attende anche la valutazione del medico legale sulla possibile data della morte.

Gli investigatori hanno trovato anche dei brandelli di tessuto e una giacca a vento malridotta, ma quasi integra che verosimilmente potrebbe essere quella indossata al momento del decesso.

