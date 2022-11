Caso CR7, accuse allo United: “Mi hanno tradito”; i tifosi: “Vattene”

Scoppia il caso Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese attacca il Manchester United e il suo allenatore Erik Ten-Hag

CR7 sta facendo parlare il mondo intero.

Questa non sarebbe una novità, se non fosse che ciò stia accadendo non per le prodezze a cui ha abituato milioni di appassionati in oltre 20 anni di carriera, ma per la clamorosa intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo al giornalista del “The Sun” Piers Morgan.

Il fuoriclasse portoghese, reduce da una prima parte di stagione disastrosa con lo United, ha lanciato accuse pesantissime nei confronti dei “Red Devils”, segno di un rapporto ormai giunto al capolinea.

Ronaldo: “Mi hanno tradito, non si sono evoluti”

“Mi sento tradito dal club – le parole di Ronaldo – Sento che non mi vogliano più qui: hanno provato a farmi fuori sia quest’anno che lo scorso. Faccio quest’intervista perchè amo il Manchester United e i suoi tifosi: voglio dire le mie verità per conoscere il parere della gente”.

“Non hanno provato empatia neanche quando non potevo presentarmi agli allenamenti per la malattia della mia bambina di 3 anni – ha continuato CR7 – Questo mi ha ferito molto e non me l’aspettavo. Come dice Picasso, per ricostruire serve demolire: se vogliono iniziare da me, si accomodino pure. La società è rimasta tale e quale a quando avevo 21, 22 e 23 anni: quando sono tornato la scorsa estate ho notato che non è cambiato nulla, lo United non si è evoluto. Questo club dovreste stare tra i top al mondo, invece non lo è affatto al momento”.

Finita qui? No, perchè sono arrivate bordate pesantissime anche per il tecnico degli inglesi, Erik Ten-Hag e Wayne Rooney: “Non rispetto l’allenatore semplicemente perché lui non rispetta me: io ragiono così. Le critiche di Wayne? Non capisco perché sia così duro nei miei confronti: forse è invidioso del fatto che la sua carriera sia già finita da un pezzo e io giochi ancora ad altissimi livelli. Oltre al fatto che sono sicuramente più bello di lui“.

I tifosi attaccano CR7

Non si è fatta attendere la reazione dei tifosi “Red Devils” che, contrariamente forse a quanto si aspettasse il fenomeno di Madeira, sembrano essersi schierati dalla parte del club almeno leggendo i social.

“Prima Ronaldo andrà via e meglio sarà. Sta creando un clima di cui la squadra non ha bisogno, senza di lui le cose non possono che migliorare. Ciò che ha detto è vergognoso” il commento di un supporter United; “Cristiano sta rovinando la sua reputazione” gli fa eco un altro. C’è però chi è molto più esplicito: “Vattene”.

Siamo dinanzi a un vero e proprio caso Cristiano Ronaldo: da capire, a questo punto, le conseguenze che si ripercuoteranno sul futuro dell’asso ex Juventus. La sensazione, tuttavia, è che la sua meravigliosa storia con il Manchester United sia finita.