Caso Juventus, Figc consegna ai bianconeri seconda “carta segreta” Covisoc

La Federcalcio ha inviato al club piemontese il secondo documento ritenuto importante ai fini del processo per le plusvalenze

Dopo la consegna, a seguito della sentenza TAR della prima “carta segreta”, la Federcalcio ha trasmesso ai legali dei dirigenti Federico Cherubini e Fabio Paratici, coinvolti nell’inchiesta plusvalenze-Juve, anche cosiddetta “seconda carta segreta” degli aggiornamenti tra Covisoc e Procura Federale chiesta dagli avvocati degli ex dirigenti bianconeri. Come nel primo caso, anche in questo documento la Juve non viene mai citata direttamente.

Legali Juve alla ricerca della “notitia criminis” per invalidare procedimento plusvalenze



Con la consegna della “seconda carta segreta” datata 31 marzo 2021, dunque, i legali ora potranno visionare l’intero carteggio Chiné-Covisoc per verificare se vi sia la “notitia criminis” che potrebbe anticipare l’inizio delle indagini e portare all’invalidamento di processo e sentenza per un vizio di forma legato ai tempi. Un tassello importante nella battaglia legale che sta andando in scena sul caso plusvalenze Juve e attorno a cui gira la difesa bianconera.