Caso Ronaldo, il Manchester United verso il licenziamento

Il Manchester United ha ufficialmente avviato l'iter che porterà alla sanzione nei confronti di Ronaldo: si va verso il licenziamento

Cristiano Ronaldo e il Manchester United: il divorzio è ormai a un passo.

Questa mattina il club inglese ha emesso un comunicato in cui annuncia di aver iniziato le discussioni interne per la scelta della sanzione da comminare al proprio fuoriclasse portoghese.

“Questa mattina il Manchester United ha avviato misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo – si legge nella nota – Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”.

Alla fine, i Red Devils dovrebbero optare per la misura più drastica: stando a quanto riferito dal Daily Mail, infatti, gli inglesi sarebbero indirizzati verso il licenziamento per giusta causa.

I legali dello United, infatti, avrebbero ravvisato la sussistenza degli estremi per accusare Ronaldo di aver violato le clausole contrattuali, in modo tale da non dover pagare i 16 milioni di sterline che il club deve al fenomeno di Madeira fino a giugno 2023.