L’Ostello degli stagionali di Cassibile si prepara alla riapertura

La struttura di Cassibile tornerà operativa a partire dal prossimo marzo. Amministrazione comunale, Prefettura, sindacati e Associazioni di categoria sono già al lavoro per gestire al meglio i lavori

SIRACUSA – Dal prossimo 1°marzo riaprirà l’Ostello per i lavoratori stagionali di Cassibile. In vista dell’apertura, si è svolto, presso la Prefettura di Siracusa, un ciclo di incontri con l’Amministrazione comunale del capoluogo, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo d’intesa “Per la prevenzione delle attività illecite in agricoltura e degli insediamenti abitativi spontanei”, sottoscritto il 27 maggio del 2021. Il documento impegnava i firmatari, tra l’altro, ad assicurare un’idonea sistemazione alloggiativa ai lavoratori, scongiurando così l’insorgere di insediamenti spontanei; ad avviare una banca dati per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenendo il caporalato e lo sfruttamento lavorativo; a contrastare i rapporti fittizi di lavoro nel settore agricolo.

Nel corso degli incontri, intanto, si è preso atto dei risultati sinora conseguiti nell’ambito della richiamata intesa e sono state pianificate le azioni da porre in essere per l’imminente campagna di raccolta in funzione del fabbisogno di manodopera che quest’anno è stimato essere inferiore a quello dello scorso anno. In particolare, è stato confermato il contributo economico di 100 euro da parte dell’Ebat (Ente Bilaterale Agricolo Territoriale) di Siracusa, in favore del lavoratore o dell’azienda, per la copertura degli oneri finanziari correlati alla sistemazione alloggiativa dei lavoratori stagionali (art. 3 del citato Protocollo d’intesa), in aggiunta ai 104 posti disponibili all’interno dell’Ostello. Inoltre, è stato concordato di predisporre un apposito regolamento per l’accesso all’Ostello, di cui si indicano punti salienti.

Modalità

le aziende e i lavoratori interessati dovranno accreditarsi sulla piattaforma realizzata dall’Ebat di Siracusa (art. 6 del Protocollo d’intesa) opzionando i posti fino ad esaurimento degli stessi.

Piattaforma che è già in corso di alimentazione da parte delle aziende, che hanno già impegnato circa 60 posti, mentre i lavoratori saranno supportati dalle Organizzazioni sindacali e dalle associazioni del terzo settore aderenti al Polo Sociale Integrato, di cui il Comune di Siracusa è capofila, finanziato nell’ambito del programma SU.PR.EME. della Regione Siciliana. Il programma SU.PR.EME. (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate) è finanziato nell’ambito dei fondi Amif (Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione) – Emergency Funds della Commissione Europea – Dg Migration and Home Affairs e si inserisce nell’ambito del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

Requisiti

I lavoratori interessati dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno e del contratto di lavoro e dovranno corrispondere un contributo pari a 25 euro settimanali a titolo di compartecipazione alle spese.

Gestione

Il Comune di Siracusa si avvarrà di cooperative sociali, attraverso fondi comunali nelle more che pervengano le somme già stanziate dalla Regione Siciliana per tale finalità. I gestori provvederanno anche a riscuotere dai lavoratori il predetto contributo e a versarlo su un conto corrente del bilancio comunale.