Castellini show, il Catania doma la capolista Juve Stabia e torna a vincere. Le pagelle

Il Catania batte 2-0 la Juve Stabia e centra il ritorno alla vittoria, che mancava dallo scorso 13 gennaio. Decisiva la doppietta di Alessio Castellini. Racconto della gara e pagelle

Una grande prestazione per un grande risultato, è riscossa Catania. I rossazzurri, allo stadio “Angelo Massimino”, battono 2-0 la capolista Juve Stabia e centrano il ritorno alla vittoria, la seconda di questo 2024. I tre punti mancavano dalla sfida vinta lo scorso 13 gennaio contro il Brindisi. L’approccio della squadra di Cristiano Lucarelli è rabbioso e determinato. Al 14’ il Catania passa in vantaggio con Castellini, che di testa batte il portiere Thiam sfruttando ottimamente il corner battuto da Peralta. Dopo l’1-0 la squadra di Lucarelli gestisce con relativa sicurezza, nonostante la Juve Stabia, che in campionato non perdeva dallo scorso 25 ottobre, riesca in 2-3 occasioni a rendersi pericolosa. Il Catania però c’è, stavolta dimostra di saper soffrire. Ad un quarto d’ora dalla fine, un inesauribile Cicerelli innesca Castellini, che solo davanti a Thiam lo fredda firmando la doppietta ed il 2-0 etneo. Una gara da sogno per il numero 27 rossazzurro, la vittoria che serviva per il Catania. Se sarà stata o meno la svolta stagionale, lo si vedrà nelle prossime gare.

Le pagelle

Albertoni 6 – Non perfetto nella respinta alla conclusione da fuori di Leone nel primo tempo, ma Candellone lo grazia. Per il resto è sempre attento, anche se la Juve Stabia non inquadra tante volte la porta.

Bouah 6 – Diligente in fase difensiva, puntuale nel gioco aereo. Si sgancia quando può in proiezione offensiva, da affinare l’intesa con Chiricò.

Monaco 6.5 – Roccioso, usa bene il fisico e gioca d’esperienza. Buona prova difensiva, senza fronzoli quando serve.

Quaini 7 – Uno dei rossazzurri più criticati dell’ultimo periodo si riscatta fornendo una grande prestazione. Riproposto da difensore centrale, trova molto spesso l’anticipo ed è puntuale nel gioco aereo e nel liberare l’area. Prova da incorniciare.

Castellini 8 – Il miglior giocatore del Catania per rendimento nella stagione 2023/24. Al 14’ sigla il gol del vantaggio rossazzurro con un perentorio colpo di testa, poi chiama a raccolta, da vero leader, tutta la squadra nell’esultanza collettiva. L’apoteosi nella ripresa quando sfrutta al meglio l’assist di Cicerelli e fredda il portiere da centravanti consumato. Crescita straordinaria in questa stagione e futuro assicurato.

Welbeck 6 – Il giallo con cui l’arbitro lo sanziona al 16’, oltre che assai dubbio, lo limita un po’ nell’interpretazione della gara, più contenuta e meno aggressiva del solito. Resta la prestazione solida, è sempre prezioso.

Tello 6.5 – Lotta tanto a centrocampo e non si sottrae ai contrasti più duri. Non è ancora al 100%, ma in netta crescita rispetto alle ultime gare. Prova incoraggiante. Dal 78’ Ndoj 6 – Debutto con la maglia del Catania, mostra la sua padronanza tecnica nei minuti finali.

Chiricò 6 – Prova di grande sacrificio in entrambe le fasi. Le sue classiche giocate gli riescono a intermittenza, ma è da apprezzare il suo contributo in termini di corsa e generosità. Ritrova gli applausi all’uscita dal campo. Dall’87’ Chiarella s.v. – Ultimi minuti della sfida del Massimino.

Peralta 6.5 – Buono il lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, che svolge con pulizia e intelligenza. Mezzo punto in più per il corner battuto che propizia il vantaggio etneo. Dal 65’ Zammarini 6 – Il suo rientro è una notizia assai lieta. Crea una potenziale chance, poi non sfruttata, con una bella progressione.

Cicerelli 7 – Inesauribile. Corre su e giù per la fascia e sempre con grande padronanza tecnica negli spunti individuali e nei suggerimenti. Trova un grande assist per Castellini per il 2-0 dei rossazzurri. Dal 78’ Marsura s.v. – Ancora un po’ macchinoso nei movimenti, da poco reintegrato in lista.

Costantino 6 – Generoso. Si batte con i due centrali avversari e fa tanto movimento. Un paio di volte riesce ad arrivare alla conclusione, ma Thiam risponde presente. Dal 65’ Di Carmine 6 – Non ha praticamente occasioni per impensierire il portiere, ma è utile con il lavoro di sponda.

Lucarelli 7 – Dopo un periodo di grande difficoltà, riceve il giusto premio. La partita la studia bene, cambia la coppia di centrali, probabilmente per turn-over, ma la mossa si rivela corretta perché Quaini risulta uno dei migliori in campo. Dopo il vantaggio è più facile gestire, ma di fronte c’era pur sempre la capolista. Cambi che arrivano al momento giusto. Tutto bene dunque, ma adesso occorrerà trovare continuità. Di sicuro il suo Catania raccoglie una vittoria assai preziosa in un periodo molto delicato. Ora la trasferta sul campo del Taranto, poi la prova della verità in Coppa.

Tabellino

Catania-Juve Stabia 2-0

Marcatori: 14’ Castellini, 74’ Castellini

Catania (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Monaco, Quaini, Castellini; Welbeck, Tello (dal 78’ Ndoj); Chiricò (dall’87’ Chiarella), Peralta (dal 65’ Zammarini), Cicerelli (dal 78’ Marsura); Costantino (dal 65’ Di Carmine). All.: Lucarelli.

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Buglio, Leone, Erradi (dal 65’ Romeo); Piscopo (dal 65’ Mosti), Adorante, Candellone (dall’82’ Piovanello). All.: Tarantino (Pagliuca squalificato)

Ammoniti: Welbeck, Bellich, Di Carmine, Piovanello

