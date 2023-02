Catania, 21 convocati: con il Castrovillari non ci saranno Litteri e Sarno

Sono 21 i giocatori convocati da Giovanni Ferraro, mister del Catania, al termine della seduta di rifinitura.

Sono 21 i giocatori convocati da Giovanni Ferraro, mister del Catania, al termine della seduta di rifinitura, svoltasi in mattinata. Gli etnei sfideranno il Castrovillari domani alle 14:30 allo stadio “Mimmo Rende” e valida per la 22esima giornata del Girone I del campionato Serie D 2022/23. Niente da fare per Litteri e Sarno, indisponibili. Al rientro Andrea Russotto.

Ecco gli atleti a disposizione dell’allenatore:

1 Bethers

2 Boccia

4 Somma

7 An. Russotto

8 Di Grazia

10 Lodi

11 Forchignone

17 De Luca

18 Rizzo

21 Pedicone

22 Groaz

23 Palermo

24 Vitale

26 Lorenzini

27 Castellini

31 Chiarella

32 Giovinco

35 De Respinis

70 Baldassar

79 Jefferson

99 Sarao