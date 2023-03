Catania, 22 convocati per la sfida al Cittanova

22 rossazzurri a disposizione di mister Ferraro in vista della gara di domani pomeriggio tra il Catania e la formazione calabrese

E’ tutto pronto in casa Catania per la sfida in programma domani pomeriggio al “Massimino” contro il Cittanova.

Il tecnico rossazzurro, Giovanni Ferraro, ha convocato 22 atleti in vista della gara il cui fischio d’inizio è stato posticipato alle 15 dopo gli accordi intercorsi tra i due club.

Non inseriti nella lista Buffa, Alessandro Russotto, Pedicone, Scognamiglio, Lubishtani e lo sfortunato Vincenzo Sarno, operato lo scorso martedì a Perugia.

Catania-Cittanova: i convocati rossazzurri

PORTIERI – 1 Bethers, 22 Groaz

DIFENSORI – 2 Boccia, 4 Somma, 5 Rapisarda, 26 Lorenzini, 27 Castellini

CENTROCAMPISTI – 8 Di Grazia, 10 Lodi, 18 Rizzo, 23 Palermo, 24 Vitale, 70 Baldassar

ATTACCANTI – 7 An. Russotto, 9 Litteri, 11 Forchignone, 17 De Luca, 31 Chiarella, 32 Giovinco, 35 De Respinis, 79 Jefferson, 99 Sarao