Catania, alla Playa la Madonna dell’Assunta in processione – FOTO

Come ogni anno la Madonnina del Tondicello della Playa per il 13 Agosto porta un messaggio di fede e di speranza anche nei momenti di relax della gente che alla presenza della processione ha lasciato la propria sdraio per entrare in mare e dedicare un piccolo spazio alla preghiera.

Con i suoi rematori la Madonnina ha proseguito la processione lungo i lidi della Playa per oltre i dieci chilometri di litorale sabbioso per l’ultima domenica di ferragosto nel segno della spensieratezza e della fede.