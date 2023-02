Catania, approvato il regolamento sui chioschi

Dopo anni di tentativi a vuoto, approvato il documento che regola il settore. Il presidente della Commissione urbanistica, Zammataro: “Previste indicazioni chiare per ridurre la disomogeneità”

CATANIA – Anni di tentativi di portarlo in aula e mesi di fibrillazioni per avviare il dibattito. Finalmente, il Consiglio comunale di Catania, in occasione della seduta di lunedì scorso, ha dato il via libera al Regolamento per i chioschi. Uno strumento di cui la città era priva che permetterà di porre regole chiare e uguali per tutti in un settore vivace ma, fino a oggi, un vero e proprio Far west. L’atto è passato con venti voti favorevoli e undici astenuti. Il senato cittadino ha così deliberato l’adozione del regolamento per la disciplina dei chioschi in città, poiché l’assenza dello strumento regolamentare in materia ha causato anche numerosi contenziosi che hanno visto spesso l’Ente soccombere, con la conseguente condanna alle spese legali per il Comune.

La proposta d’iniziativa consiliare, avviata nel 2020 dai consiglieri Bartolo Curia, presidente della Commissione Viabilità e Manfredi Zammataro, presidente della commissione Urbanistica, con la collaborazione di Giovanni Grasso, dopo aver incassato l’approvazione degli emendamenti, ha avuto l’ok definitivo.

“I chioschi – commenta il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi – rappresentano attività stabilmente radicate nel tessuto economico e sociale della città di Catania e garantiscono un rilevante canale occupazionale e reddituale per gli operatori del settore, che da decenni attendono una regolamentazione che ne disciplini l’attività. Dopo aver adottato nei mesi scorsi atti di portata storica come il nuovo regolamento sul Decentramento urbano, le linee guida del Prg, il nuovo regolamento del consiglio comunale, quello sul Cimitero, il consiglio comunale che ringrazio per la sensibilità mostrata – sottolinea Anastasi – ha licenziato il regolamento sui chioschi, un documento che a Catania mancava e che il consiglio comunale ha finalmente adottato, su iniziativa dei consiglieri Zammataro e Curia che hanno redatto la proposta”.

Il Regolamento disciplina i criteri di collocazione

In dettaglio, il Regolamento disciplina i criteri di collocazione e le caratteristiche tecniche delle strutture da realizzare, i requisiti igienico sanitari da possedere, le procedure di affidamento con modalità a evidenza pubblica e gli obblighi del concessionario. Con gli emendamenti integrativi approvati nella seduta dello scorso 13 gennaio, inoltre, nel documento viene precisato che i chioschi sono da considerare quelli adibiti per la rivendita di giornali e riviste; per la vendita di fiori, artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche, oggettistica, libri, promozioni turistiche, informazioni e i chioschi per la vendita di generi alimentari anche sfusi come dolciumi, gelati, panini, prodotti tipici e bibite. È stato stabilito poi che la zona circostante i chioschi venga curata dagli stessi concessionari dei chioschi che dovranno anche provvedere a fornire l’area di contenitori per la raccolta differenziata.

Soddistatto il consigliere Bartolo Curia

“Finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo importante per tutta la città – sottolinea. In questo modo, eliminiamo un po’ di illegalità dalla città. Con il regolamento, chi vuole aprire un chiosco deve passare dalle direzioni competenti; questo strumento, inoltre, permetterà a tutti quelli che hanno i requisiti di partecipare ai bandi, secondo criteri stabiliti dall’amministrazione. D’altronde, non potevamo più per permetterci l’assenza di regole in un settore così vivace”. Curia evidenzia come questo sia uno step importante per quanto riguarda l’organizzazione del commercio in città in generale.

“La carenza di regole nel settore ha causato, nel corso degli anni, una proliferazione selvaggia di questa tipologia di esercizio commerciale nei luoghi più disparati della città – fa eco il consigliere Zammataro – senza la possibilità, da parte delle varie amministrazioni, di poter normare e armonizzare questo tipo di attività nel contesto urbano”.

“Oggi c’è finalmente un regolamento che impone regole chiare a chi vuole investire in questo settore ma contemporaneamente – conclude – nell’ottica della salvaguardia dell’ambiente, sono previste delle indicazioni anche sulla modalità di costruzione dei chioschi, in modo da ridurne e limitarne le disomogeneità”.