Corruzione all’Asp di Catania, dipendente favoriva farmacia in cambio di soldi

Scatta l'indagine del Nas a Catania sui presunti "affari" illeciti di un dipendente Asp con una nota farmacia della provincia etnea.

Dipendente Asp favoriva una farmacia di Catania in cambio di denaro: lo hanno scoperto i carabinieri dei Nas, coordinati dalla Procura della Repubblica etnea.

L’uomo è stato raggiunto questa mattina da un’ordinanza di misura cautelare interdittiva.

La persona raggiunta dalla misura interdittiva, impiegato dell’Asp, avrebbe preso dei soldi da una farmacia della provincia di Catania in cambio di denaro. Nella vicenda, al vaglio degli inquirenti catanesi, sarebbero coinvolti un dirigente medico, un direttore di farmacia, alcuni imprenditori nel settore sanitario e informatori del farmaco, un’assistente sociale e perfino un privato cittadino.

Al momento, in seguito al blitz dei carabinieri del Nas, sono 3 le persone destinatarie della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio e dall’esercizio di pubbliche funzioni per un anno. Altre 6 persone, invece, sono stati interdetti per altri 6 mesi dall’esercizio delle rispettive professioni. Inoltre, queste stesse 6 persone non potranno contrarre con la Pubblica Amministrazione per un anno.

L’indagine del Nas su questo caso è iniziata negli anni 2021/2022. Le accuse a carico degli indagati sono corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio a carico di un pubblico impiegato in servizio presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Il dipendente avrebbe agito con la complicità del direttore di una nota farmacia del luogo e di un dipendente di una società di assistenza a malati terminali.

