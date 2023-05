Catania, “assaggio” d’estate con 26 gradi: bagni al mare e gite “fuori porta”

Domenica in cui, proprio la cittadinanza locale, è chiamata anche alle urne per il voto del rinnovo dell’amministrazione comunale

Primo vero anticipo di estate anche a Catania. Nel capoluogo etneo, in una calda domenica con 26 gradi centigradi, sono tante le persone che si sono riversate in spiaggia per la prima ‘vera’ tintarella e ‘bagno’ al mare stagionale.

Tanto sul litorale sabbioso della Playa quanto sugli scogli della zona di Ognina ma anche nelle vicine Aci Castello ed Aci Trezza e nella caratteristica spiaggetta di sabbia vulcanica cittadina di San Giovanni Li Cuti, una folla di catanesi e turisti – moltissimi quelli presenti in città – si godono in pieno il sole dell’ultima domenica di maggio.

Domenica in cui, proprio la cittadinanza locale, è chiamata anche alle urne per il voto del rinnovo dell’amministrazione comunale. Non solo mare comunque poiché, approfittando della splendida giornata, sono in tanti ad aver preferito una gita fuori porta nelle località pedemontane dell’Etna.