Catania, auto si schianta su muretto e si ribalta: tre i feriti

Violento scontro tra due auto in via Kennedy a Catania nel corso della mattinata: ecco come è avvenuto l'impatto

Ennesimo grave incidente nelle ultime ore a Catania. E’ di tre feriti, infatti, il bilancio di un violento scontro tra due auto in via Kennedy. Il sinistro si è verificato nel corso di questa mattina. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, nell’urto una delle due vetture è balzata contro un muretto, finendo per ribaltarsi: l’altra invece alla fine si è fermata in mezzo alla strada.

I feriti non sarebbero gravi

I feriti, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine che dovranno effettuare i rilievi, anche ovviamente il 118 per soccorrere i feriti, che sono stati medicati. Le loro condizioni, tuttavia, non desterebbero particolari preoccupazioni. La zona già in passato è stata la scena di incidenti stradali.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI