Catania, auto si ribalta in via Del Bosco: ennesimo incidente, comitato lancia l’allarme

Ennesimo incidente in via del Bosco all'interno del quartiere Borgo-Sanzio a Catania: il Comitato Vulcania chiede interventi urgenti

Auto si ribalta in via Del Bosco, subito dopo il tornante presente di fronte all’ingresso principale del parco Tondo Gioeni. L’ennesimo incidente registrato nella zona, come denuncia il comitato Vulcania che si fa portavoce delle proteste dei cittadini del quartiere Borgo-Sanzio. “Nella via in questione è un continuo teatro di incidenti anche mortali che hanno indotto chi ci vive a dar vita ad una serie di proteste. E’ consuetudine da parte di alcuni schizzati andare a forte velocità in quel tratto di strada, mettendo in pericolo i pedoni che transitano nel marciapiede attiguo”.

I residenti chiedono da mesi interventi

A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che ancora una volta si sono trovati a dover soccorrere il guidatore del veicolo. I residenti da mesi chiedono l’installazione urgente di semafori pedonali, dei dossi o delle strisce pedonali rialzate prima dell’inizio del tornante e dell’ingresso al Parco. Forte, dunque, l’appello del comitato Vulcania e dei residenti che chiedono la messa in sicurezza del tratto di strada in questione. Interviene la presidente del Comitato, Angela Cerri: “Riteniamo che ci sia bisogno di intervenire con questi dispositivi di moderazione della velocità dei veicoli al fine di mettere in sicurezza i pedoni. Speriamo che le istituzioni si mobilitino per risolvere al più presto questo sentito problema dove a farne le spese sono sempre i cittadini”.