Un siluro di Cianci fa esplodere il Massimino. Catania, buona la prima: Avellino k.o. Le pagelle

Grande prestazione dei rossazzurri di Zeoli che si aggiudicano l'andata per 1-0. Sabato la sfida decisiva in trasferta

Una vittoria da grande squadra. Insieme a Cianci, autore di un gran gol, a spingere quel pallone in porta c’erano gli oltre 18.000 spettatori presenti al Massimino. Il Catania stende l’Avellino per 1-0 nell’andata del secondo turno dei playoff di Serie C. Un successo meritato per quanto visto in campo, i rossazzurri hanno dimostrato di essere superiori in questo primo round.

Catania-Avellino, la partita

L’atmosfera sugli spalti è rovente, il Massimino è carico a molla per questo secondo turno d’andata. Nemmeno il tempo di iniziare che dopo 45 secondi arriva il primo brivido. Di Carmine lanciato verso la porta scappa via a Cancellotti che lo stende platealmente. L’arbitro non esita un secondo ed estrae il rosso che scatena le proteste della panchina irpina. Ma richiamato al Var il direttore di gara torna sui suoi passi ed estrae il giallo. Il Catania cavalca l’onda d’entusiasmo dei propri tifosi e spinge come non mai, mandando alla conclusione Zammarini. Con il passare dei minuti l’Avellino inizia a sciogliersi e crea qualche apprensione nella difesa rossazzurra. Al 29′ la prima grande occasione della gara, però, è per gli etnei: Tello calcia dal limite, il pallone deviato esce fuori pochissimo. Dal conseguente corner Monaco colpisce di testa ma Patierno salva sulla linea di porta. L’Avellino risponde solo all’ultimo istante del primo tempo con il tiro deviato di Sgarbi con Furlan che respinge in angolo.

Ad inizio ripresa l’Avellino prova a cambiare marcia, ma non si rende mai pericoloso dalle parti del portiere rossazzurro. Anzi è proprio il Catania a sfiorare il vantaggio al 64′ con Di Carmine che manda a lato non di molto dopo una bella discesa di Bouah sulla destra. E’ il preludio al gol degli etnei. Al 71′ il Massimino esplode: Welbeck raccoglie palla sulla trequarti, serve Cianci che protegge al limite dell’area e poi scaglia in porta il pallone dell’1-0. Nel finale gli irpini abbozzano una reazione ma non creano occasioni degne di nota. Il Catania vince l’andata e sabato si giocherà il passaggio del turno con un vantaggio minimo, ma comunque importante.

Catania-Avellino 1-0, il tabellino

Marcatori: 71′ Cianci (C)

CATANIA (3-5-2): Furlan; Monaco, Quaini, Castellini (81′ Celli); Bouah, Tello (62′ Kontek), Welbeck, Zammarini (62′ Ndoj), Cicerelli (53′ Marsura); Di Carmine, Cianci (81′ Chiarella).

A disp: Albertoni, Donato, Rapisarda, Sturaro, Haveri, Costantino, Chiricò.

Allenatore: Michele Zeoli

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti (46′ Rigione), Cionek, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (70′ Rocca), Liotti (69′ Tito); Sgarbi (80′ Gori), Patierno (80′ Russo).

A disp: Pane, Pizzella, Tito, Mulè, Rigione, Llano, Palmiero, Varela, Dall’Oglio, Pezzella, Marconi, Tozaj.

Allenatore: Michele Pazienza

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena)

Catania-Avellino, le pagelle dei rossazzurri

Furlan 6: Inoperoso per 45 minuti, si fa trovare pronto al termine dei primo tempo con una gran parata su Sgarbi. Nella ripresa ordinaria amministrazione, l’Avellino non crea grandi pericoli.

Monaco 6,5: Dopo la non brillante prestazione contro l’Atalanta, torna ai suoi livelli. Fa sentire la sua presenza e si propone per accompagnare l’azione.

Quaini 7: Preciso, attento, puntuale. In queste ultime uscite il numero 16 rossazzurro si sta dimostrando all’altezza in un ruolo non suo. Il migliore insieme al match-winner Cianci.

Castellini 6,5: Prova da gigante e da capitano. Dà tutto se stesso in campo e lavora alla grande di reparto. Esce stremato con i crampi. Dall’81 Celli sv.

Bouah 6: Nella prima frazione spinge poco, nella ripresa dopo una sua bella discesa il Catania sfiora il gol con Di Carmine. Serviva più coraggio e personalità.

Tello 6: Zeoli lo lancia dal primo minuto per dare qualità dopo il buon impatto contro l’Atalanta U23. Il colombiano, però, si limita al compitino. E lui può fare molto di più. Dal 62′ Kontek 6: Copertura ma anche disimpegni di qualità. Ha un buon impatto sulla partita.

Welbeck 6,5: Tra i migliori dei suoi per quantità e qualità. Si sacrifica in copertura ma fa ripartire la squadra con velocità quando può. Intercetta il pallone che serve a Cianci per il gol del vantaggio.

Zammarini 6: Avvio promettente con corsa e inserimenti. La generosità non gli manca ma la lucidità si. Zeoli lo cambia al 62′ per Ndoj 6: Dà equilibrio al centrocampo e gioca qualche buon pallone.

Cicerelli 6: In ombra nel primo tempo, ha perso lo smalto delle scorse settimane. Dopo nemmeno 8′ dall’inizio della ripresa Zeoli lo sostituisce. Per il ritorno serve un altro Cicerelli. Dal 53′ Marsura 6: Meno incisivo rispetto al match di sabato, ma ci mette del suo per creare apprensione sulla sinistra.

Di Carmine 6: Quanta fatica nel primo tempo, la difesa dell’Avellino ha vita facile. Nella ripresa prova a dialogare di più con Cianci e i frutti di questo lavoro si vedono.

Cianci 7,5: Fatica nel primo tempo ma si sbatte per far salire la squadra. Nella ripresa segna un gol da centravanti vero . Una rete che pesa tantissimo . Esce tra gli applausi scroscianti dei tifosi. Dall’81’ Chiarella sv

Zeoli 7: Ripartire dopo la prestazione tutt’altro che brillante contro l’Atalanta U23 non era semplice. Azzecca tutte le scelte in match ad alta tensione contro un avversario rognoso come l’Avellino. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Ora serve chiudere la qualificazione.