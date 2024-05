FOTO | Catania-Avellino, decide Cianci: attesa per il ritorno del “Partenio”

Cianci segna al minuto 71 regalando la vittoria agli etnei, ma l'Avellino ha dalla sua il ritorno in casa e il ruolo da testa di serie ottenuto in virtù del secondo posto nel girone C

Catania vince il primo round. Al Massimino, infatti, squadra rossazzurra conquista l’andata dei quarti dei playoff di Serie C: ora si deciderà tutto ad Avellino, nel ritorno della doppia sfida.

Cianci segna al minuto 71 regalando la vittoria agli etnei, ma l’Avellino ha dalla sua il ritorno in casa e il ruolo da testa di serie ottenuto in virtù del secondo posto nel girone C: I siciliani si presenteranno al Partenio di Avellino con due risultati a favore, cercando di evitare la sconfitta che premierebbe gli avellinesi per il miglior piazzamento in campionato. La vincente tra Catania ed Avellino sfiderà nella semifinale playoff la vincente tra Vicenza e Padova.

Catania, vittoria di misura sull’Avellino: adesso il ritorno

Prova di carattere dei ragazzi di mister Zeoli contro un Avellino un po’ intimorito dall’atteggiamento tattico messo dall allenatore dei rossazzurri. Etnei attenti nelle marcature e con un Cianci pronto a far risalire la squadra. Davanti a un pubblico rumoroso (superati i 18 mila spettatori) il Catania vince una partita che fa ben sperare per il passaggio del turno. I tifosi sognano e sabato sera il verdetto di una pazza annata rossazzurra.