Il Catania Book Festival selezionato per Luci sui Festival al Salone del libro di Torino

Luci sui festival è il nuovo progetto del Salone del Libro dedicato ai festival letterari piccoli, medi e grandi di tutta Italia

«Essere segnalati dal Salone di Torino è per noi motivo di orgoglio ma anche una grande opportunità. Abbiamo ancora molta strada da fare ma poterci confrontare con una grande realtà come quella torinese ci offre una spinta ulteriore. Così spiega l’ideatore e presidente del Catania Book Festival Simone Dei Pieri. “Tra questi stand ci appare evidente come la lettura in generale, e la letteratura in particolare, sia davvero un filo che unisce tutta l’Italia da Nord a Sud. C’è spazio davvero per tutte le età e per tutti gusti. Noi intanto stiamo già lavorando alla prossima edizione».

Catania centro culturale d’Italia

Il Catania Book Festival partecipa da protagonista al Salone internazionale del Libro di Torino che lo ha inserito nell’iniziativa Luci sui festival, poiché ritenuto tra le kermesse italiane particolarmente meritevoli di essere segnalate al grande pubblico italiano ed estero. Solo due i festival siciliani inseriti nel gruppo; oltre a Catania Book Festival, selezionato anche A tutto volume di Ragusa. La Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania è sdescritta dagli organizzatori torinesi come «un luogo unico in cui la città di Catania diventa centro culturale del Paese».

Lettura alla ribalta

Luci sui festival è il nuovo progetto del Salone del Libro dedicato ai festival letterari piccoli, medi e grandi di tutta Italia. «L’obiettivo è quello di mettere in connessione e dare visibilità a eventi culturali che ogni anno su tutto il nostro territorio – spiegano gli organizzatori di Torino, che per l’occasione hanno organizzato dibattiti e iniziative ad hoc – danno vita a momenti in cui lettori e lettrici, autori e autrici hanno la possibilità di ritrovarsi e di arricchirsi. Il Salone accende i riflettori su tutti i festival che, da Nord a Sud e nelle Isole, in provincia, in città, al mare e in montagna, illuminano con la letteratura il nostro Paese».

La quarta edizione del Catania Book Festival si è tenuta a Le Ciminiere dal 5 al 7 maggio e ha ospitato la prima uscita nazionale dello Strega Tour, registrando 12mila visitatori nelle tre giornate di incontri.