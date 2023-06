Catania, caduto cancello di sicurezza stadio Massimino

Perde pezzi la struttura di piazza Spedini

“Se Atene piange, Sparta non ride”: nessun proverbio è più azzeccato se si fa riferimento allo stato di totale degrado in cui versano, ormai da anni, gli stadi di Palermo e Catania. Una situazione inaccettabile, della quale sono ben consapevoli i rispettivi governanti ma a cui non si riesce a porre rimedio. E se il Barbera – per tanti meritatamente, considerati in particolare i servizi igienici del tutto inadeguati – ha dovuto subire la dolorosa bocciatura della Uefa riguardo la candidatura ad ospitare gli Europei 2032, il Massimino fu Cibali di Catania perde addirittura pezzi.

Un forte tonfo

Questa notte, a cadere al suolo provocando un forte tonfo, è stato uno dei cancelli di sicurezza che, durante le partite, cintura la parte esterna dello stadio intitolato al presidente Angelo Massimino. Ad allertare la polizia municipale gli stessi residenti. Fortunatamente, nessuna conseguenza data l’ora tarda.