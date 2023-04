Catania: Caritas diocesana lancia progetto musicoterapia per inclusione e socialità

Salvo Pappalardo, vicedirettore Caritas Catania: "Cerchiamo di risollevare i più deboli per agevolarne un cammino di recupero"

Un laboratorio musicale per promuovere l’inclusione e la socialità. La Caritas Diocesana di Catania lancia un progetto di musicoterapia curato da professionisti e rivolto agli ospiti dell’Help Center e delle altre strutture del terzo settore presenti in città. Tamburelli, maracas, djembe, piatti, triangoli e sonagli saranno gli strumenti a disposizione di un progetto di musicoterapia che, attraverso modalità di approccio alla persona tramite suoni e musica per scopi riabilitativi o terapeutici, si propone di creare relazioni e di migliorare la comunicazione tra gli ospiti della Caritas seguiti dalle figure professionali dell’Help Center della Stazione Centrale.

Un cammino di recupero

Il percorso si avvierà a partire da una presa in carico da parte del Centro di Ascolto dell’Help Center e del Servizio di Consulenza psicologica, o su segnalazione di enti del terzo settore della rete cittadina, e sarà curato da specialisti del settore. “Confidiamo che questa ulteriore proposta formulata dalla nostra equipe possa aggiungere un importante tassello – commenta Salvo Pappalardo, vicedirettore Caritas Catania – all’interno di un percorso finalizzato allo sviluppo della socialità dei nostri ospiti, tra di loro e verso il mondo esterno, così da poter agevolare un cammino di recupero che conduca alla piena autonomia delle persone che quotidianamente accompagniamo e che cerchiamo di risollevare dalle numerose fragilità che ne impediscono un pieno reintegro nella società”.