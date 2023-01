Catania, cibo senza tracciabilità: sequestrati 400 kg di frutta e verdura

Durante le attività di controllo svolte a Catania, i Carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità: beccati anche dei lavoratori in nero

I carabinieri, al termine dei controlli effettuati in una rivendita di prodotti ortofrutticoli in via Belfiore, hanno sanzionato amministrativamente il titolare, un 45enne catanese, per un importo complessivo di 3.000 euro.

I carabinieri, in particolare, all’interno dei locali dell’attività hanno trovato e sottoposto a sequestro circa 400 kg di frutta e verdura privi di tracciabilità.

Da ulteriori accertamenti è emerso che l’attività imprenditoriale era condotta in carenza delle previste autorizzazioni e, pertanto, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo il locale per il quale è stata disposta anche la temporanea chiusura.

Scoperti anche 4 lavoratori in nero

Analoghi controlli sono stati effettuati, nella zona della villa Pacini, in un rivenditore di prodotti ortofrutticoli il cui titolare, una 29enne catanese, è stata sanzionata per un importo di 1.000 euro per aver ampliato i locali dell’attività senza le previste autorizzazioni.

Nella circostanza è stata riscontrata la presenza in negozio di 4 lavoratori “in nero”, per cui è stato avviato il procedimento per l’irrogazione ella sanzione amministrativa e per la sospensione temporanea dell’attività commerciale.