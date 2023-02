Catania, consiglieri Mpa su Pubbliservizi: “Scongiurare fallimento”

Ecco cosa scrivono in una nota congiunta gli autonomisti.

Un fermo no all’ipotesi di smistamento della Pubbliservizi. E’ necessario scongiurarne il fallimento e per questo motivo serve un piano di rientro con i creditori”.

Così in una nota congiunta i consiglieri comunali di Catania del Mpa, in merito al futuro della Pubbliservizi che vede coinvolti numerosi lavoratori e le rispettive famiglie.

“E’ finito il tempo della retorica. Non è il momento di analizzare la superficialità con cui è stata gestita, male, la situazione; non è il momento di ipotizzare che probabilmente dietro la vicenda Pubbliservizi potrebbe esserci interesse alla privatizzazione. Per questo ci sarà tempo di fare chiarezza”.

“Adesso è urgente procedere per salvare la società partecipata e non trasformarla in una società privata. La Pubbliservizi deve continuare a lavorare come società partecipata della Città Metropolitana”.

“In questo senso – concludono i consiglieri – rivolgiamo un appello al neo commissario Mattei in modo che non si arrivi ad una soluzione emergenziale che possa condurre allo smistamento della società. E’ necessario rinnovare il contratto e procedere ad un piano di rientro che consenta di sanare i debiti con i creditori”.–