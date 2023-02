Catania, al teatro Ambasciatori “Il coraggio delle donne”: premiata anche Raffaella Tregua

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è ideata da Patrizia Seminerio e organizzata da Francesca Catalano. Tra i premiati anche il vicedirettore del Quotidiano di Sicilia

Grande successo per “Agata come noi: il coraggio delle donne” lo spettacolo di solidarietà incentrato sull’universo femminile, andato in scena giovedì 2 febbraio al Teatro Ambasciatori di Catania.

Un evento che celebra il coraggio delle donne

La manifestazione, giunta alla terza edizione, è ideata da Patrizia Seminerio e organizzata da Francesca Catalano, direttore dell’Unità operativa complessa multidisciplinare di Senologia A.O.E. Cannizzaro di Catania, nonché presidente di A.N.D.O.S. Associazione Nazionale Donne Operate al Seno – Comitato di Catania. Un evento che celebra il coraggio delle donne impegnate nella lotta contro il tumore al seno, costrette dalla malattia a ricostruire un’immagine nuova della loro identità di donne, mogli e madri. Il ricavato dello spettacolo è interamente devoluto dall’ANDOS alla prevenzione, alla cura e al recupero delle donne affette da tumore al seno.

A Catania l’Andos ha costituito il suo Comitato nel febbraio del 2004, durante i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, Patrona della Città e protettrice di tutte le donne affette da patologie al seno. Da allora le iniziative del comitato catanese sono state mirate a diffondere la cultura della prevenzione e a supportare le donne colpite da tumore al seno nel percorso di riabilitazione fisico, psicologico e sociale. È proprio per favorire la condivisione e l’espressione del vissuto delle pazienti, che l’Associazione realizza da anni dei laboratori teatrali.

Lo spettacolo “Cunti e incanti”

Travolgenti, ironiche e brave, le donne Andos hanno accettato di mettersi in gioco, in veste di attrici e ballerine, e portare in scena lo spettacolo dal titolo “Cunti e incanti”, sotto la guida della sapiente regia di Guido Turrisi. Filo conduttore della kermesse il mare, che circonda la Sicilia ed è protagonista delle suggestive fiabe siciliane del 600, rivisitate e interpretate.

Particolarmente emozionante il racconto fantastico della leggenda di Colapesce, che giunto in profondità negli abissi del mare, decide di restare sott’acqua per sorreggere con il proprio corpo le colonne crepate dal logorio del tempo ed impedire così che la Sicilia sprofondi. Un’immagine che ha aiutato gli spettatori a ripercorrere il cammino di sofferenza delle donne che si fanno carico del peso della malattia per portare avanti la propria vita e sorreggere nella quotidianità le loro famiglie.

Francesca Catalano: “Questa è la strada da percorrere”

Il plauso alle donne ANDOS arriva anche dalla loro presidente Francesca Catalano, a loro fianco ogni giorno nella cura e nel superamento della malattia.

“Le donne Andos ancora una volta si sono messe in gioco – ha detto Francesca Catalano – cimentandosi in un ruolo per loro insolito, quello di attrici. Dal 2019 il comitato catanese ANDOS – ha aggiunto – ha deciso di istituire, durante i festeggiamenti agatini, un premio dedicato alle figure professionali che in diversi ambiti hanno portato alto in tutto il mondo la Sicilia. Da quest’anno, abbiamo voluto arricchire la manifestazione della presenza maschile, premiando tutti coloro che esprimono valore, arte e cultura, nel mondo. Questa è la strada da percorrere e da portare avanti per noi, per le giovani generazioni e per le future”.

In questa terza edizione, presentata dalla giornalista e conduttrice Valeria Maglia, sono stati premiati: Barbara Tabita (attrice), Daniela Segreto (Dirigente assessorato Turismo), Francesco Santocono (giornalista e autore), Salvo La Rosa (giornalista e conduttore), Mario Biondi (cantante), Ester Pantano (attrice), Antonella Gurrieri (giornalista), Tiziana Lodato (attrice), Iryna Arkhypenko (volontaria impegnata a sostegno delle mamme ucraine in Sicilia).

Il premio a Raffaella Tregua

Premiata Raffaella Tregua, vicedirettore del Quotidiano di Sicilia

A ricevere il prestigioso premio “Il coraggio delle Donne” anche Raffaella Tregua, vicedirettore del Quotidiano di Sicilia, che si è distinta per l’impegno profuso con la Fondazione intitolata alla sorella Marilù, colpita da tumore al seno in giovane età, e per aver portato in primo piano la questione femminile per l’emancipazione e il superamento della violenza grazie al progetto “La Voce delle Donne”.

A chiudere la serata la giovane cantante di origine catanesi Ludovica Leotta, che ha realizzato un video ed una canzone che abbraccia pop, folklore e canto popolare per ricordare Sant’Agata.

Eloisa Bucolo