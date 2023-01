Catania, crolla solaio in un vecchio edificio: tragedia sfiorata in via Merlo

Rimasta coinvolta una 50enne, soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasportata in ospedale dal 118. Ecco le immagini dell'intervento all'interno dell'edificio Tragedia sfiorata in via Merlo, a Catania. Questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti per il crollo parziale di un solaio all’interno di un vecchio edificio. Crolla il solaio, una 50enne è rimasta ferita Nel cedimento del solaio è rimasta coinvolta una donna 50enne che è stata soccorsa dai vicini poco prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco e trasportata in ospedale dai sanitari del servizio 118 intervenuti. Verifiche in corso nel vecchio edificio sono in corso le necessarie verifiche tecniche anche da parte dei competenti uffici del Comune di Catania. I locali sono, comunque, da considerarsi inagibili fino al ripristino delle ordinarie condizioni di stabilità.