Catania, nascondeva droga in uno stabile abbandonato: arrestato 25enne

Il giovane utilizzava un vecchio edificio di via Volturno

A seguito di una segnalazione anonima sull’App Youpol, gli agenti di Polizia sono riusciti a rintracciare della droga presso uno stabile all’apparenza abbandonato di via Volturno, a Catania. Una volta forzata l’entrata nell’edificio, gli agenti hanno rinvenuto quasi 400 grammi di droga tra marjuana e presumibilmente hashish. Fermato e arrestato un 25enne catanese già noto alla Polizia.

Catania, droga in uno stabile abbandonato: i dettagli

Grazie all’utilizzo dell’App Youpol che segnalava una presenza sospetta di una persona che passeggiava con il proprio cane nei pressi di uno stabile all’apparenza abbandonato, la Polizia ha effettuato un controllo antidroga.

Sul posto (via Volturno, Catania) necessario l’intervento della Squadra Cinofili e dei Vigili del Fuoco. Con l’aiuto di quest’ultimi è stata aperta una cassaforte metallica e, al suo interno, sono stati rinvenuti diversi quantitativi di droga. Nello specifico, circa 300 grammi di marjuana e 40 di altre sostanza stupefacenti, probabilmente hashish. Inoltre, trovato anche un bilancio elettronico di precisione e dei documenti. Tra questi, una carta da cui è stato facilmente rintracciato un 25enne già noto alla Polizia.

Droga in uno stabile abbandonato: fermato un 25enne

Tra gli oggetti ritrovati all’interno della cassaforte metallica, anche dei documenti validi per il rinnovo della carta d’identità elettronica a carico di un 25enne di Catania. Già noto agli inquirenti, il ragazzo è stato subito rintracciato e, una volta perquisita la sua abitazione, il giovane ha consegnato spontaneamente della marijuana. A questo punto, il 25enne è stato tratto in arresto per spaccio e posto ai domiciliari.