Catania e i concerti alla Villa, ancora polemica per la chiusura del parco alle 17

Torna anche quest'anno la polemica sulla concessione del parco cittadino per le manifestazioni musicali estivi. Ma c'è chi difende la scelta dell'amministrazione.

La stagione dei concerti si è aperta domenica scorsa ma è già polemica. Che torna puntuale come l’anno passato. La Villa Bellini come location per manifestazioni musicali a molti non piace. Non tanto e non solo per le eventuali conseguenze sul parco cittadino della folla, quanto per la chiusura anticipata del polmone verde, l’unico in centro città.

Alcuni commenti dei cittadini sono raccolti nella pagina Facebook Lungomare Liberato. “Tutta l’estate così, una sola parola: schifo”, recita uno dei post. E c’è chi lamenta anche la scarsa fruizione del giardino di giorno, a causa dei mezzi per la preparazione dei concerti.

Che, anche quest’anno, saranno numerosi, come da cartellone del Catania Summer Fest che già nel 2022 ha fatto registrare boom di partecipazione. E di apprezzamento da parte del pubblico, giovanissimi soprattutto e non solo.

L’intervento del consigliere

Sulla polemica Facebook interviene anche il consigliere Cadili, del primo municipio. “Appena il Consiglio del Primo Municipio si insedierà ufficialmente – scrive – chiederò nuovamente quali sono stati i ricavati per gli eventi nel 2022 (nel 2019 erano bassissimi) in modo da valutare seriamente il rapporto guadagni/perdite (secondo me in forte passivo) e proporre un regolamento per il parco Bellini per vietare simili eventi o comunque diminuirne fortemente l’impatto sul parco e sulla cittadinanza”.

La difesa della Villa come location di eventi

C’è chi difende la scelta dell’amministrazione. Come Chiara Pastore. “Come già risposto ad un altro commento – scrive – in tutti i parchi del mondo si fanno concerti. Da Hyde Park alla villetta di Viagrande! La differenza sostanziale sta nell’efficacia della manutenzione e nell’organizzazione del prima e dopo! Poi vorrei chiedere a tutti coloro che commentano se davvero vanno alla villa tutte le domeniche! E onestamente non ci credo neanche un pochino. Se ci fosse un’altra area dove fare questo tipo di eventi sarebbe meglio, è verissimo! Ma non c’è”.

Domani sul palco Maluma

Il prossimo artista a esibirsi è la star internazionale Maluma che sarà protagonista sul palco di Villa Bellini domani 5 luglio, alle ore 21.30, per la rassegna grandi eventi del cartellone Catania Summer Fest promosso dal Comune.

Ad aprire il concerto, che durerà più di 3 ore tra musica ed effetti speciali, il Dj e Producer Angemi, il rapper Boro Boro e Emma Muscat.

Lo spettacolo è inserito nel Wave Summer Music, il Festival itinerante organizzato da Giuseppe Rapisarda Management.