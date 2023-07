Catania FC, dopo Chiarella torna anche Bethers: Russotto annuncia l’addio

Il Catania ritrova il portiere lettone dopo il ritorno di Marco Chiarella: ufficiale invece l'addio di Andrea Russotto ai rossazzurri

Dopo Marco Chiarella, il Catania ritrova tra i pali anche Klavs Bethers.

Il talentuoso portiere lettone, infatti, tra i protagonisti della promozione dalla D alla C, torna in rossazzurro, dopo aver respinto le avances tra le altre di Palermo e Catanzaro.

Ad ufficializzare l’arrivo di Bethers è stato lo stesso club etneo attraverso un annuncio pubblicato sui propri canali social.

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klāvs Bethers, nato ad Aizpute il 24 dicembre 2003 – si legge nel comunicato – Il nazionale lettone under 21, che indosserà la maglia rossazzurra per la seconda stagione consecutiva, ha sottoscritto il suo primo contratto professionistico. Nell’annata appena conclusa, il giovane estremo difensore ha sommato 34 presenze, mantenendo la porta inviolata in 17 occasioni”.

Andrea Russotto annuncia l’addio al Catania

Per un Bethers che ritorna, i tifosi etnei devono registrare anche l’addio di Andrea Russotto.

Il fantasista romano, protagonista di ben 7 stagioni alle falde dell’Etna con gol, assist e giocate che hanno infiammato il popolo del “Massimino”, ha annunciato attraverso un post su Instagram che non vestirà più la maglia dell’Elefante.

“Purtroppo è arrivato il momento più difficile…la fine.. La fine di un insieme di emozioni che mai potrò dimenticare.. – scrive un commosso Russotto – La fine di un viaggio lunghissimo fatto di momenti che hanno segnato la mia vita e soprattutto il mio cuore…sei entrato nella mia vita così all’improvviso e ora pensare di dovermi dividere da te mi distrugge il cuore..ma lo sappiamo la vita è così e il calcio lo è ancora di più…voglio dirti grazie..grazie per ciò che sei stato e per ciò che per sempre sarai…grazie per avermi migliorato e per avermi reso un uomo felice..mi hai regalato talmente tante emozioni che anche descriverle diventa impossibile…sei stata la mia priorità, la mia felicita, il mio grande amore..e si sa ci sono certi amori che non potranno mai essere dimenticati…ti ho amato e continuerò a farlo osservandoti da lontano sperando di rivederti presto nei palcoscenici che più ti competono…non ti dimenticherò mai….e ti amerò per sempre“.