Catania FC, ufficiale anche il colpo Zammarini a centrocampo

Il Catania ha ufficializzato l'acquisto di Roberto Zammarini, mezzala classe 1996 ex Pordenone: ancora un innesto dunque a centrocampo

E’ un Catania letteralmente scatenato quello degli ultimi giorni sul calciomercato.

Dopo le ufficialità giunte ieri relative all’approdo ai piedi dell’Etna di Antonio Mazzotta e Michele Rocca, i rossazzurri hanno annunciato qualche istante fa anche l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Roberto Zammarini, classe 1996.

L’ex Pordenone, scuola Mantova, va a rinforzare così il pacchetto mediano a disposizione di mister Tabbiani dopo gli arrivi di Ladinetti e, appunto, del sopracitato Rocca.

Il comunicato del Catania

“Catania Football Club – si legge – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Zammarini, nato a Casalmaggiore (Cremona) il 5 luglio 1996.

Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, il centrocampista ha disputato i primi tornei della sua carriera in Lega Pro con il club lombardo. Dal 2017 al 2023, ha indossato le maglie del Pisa e del Pordenone, tra B e C, contribuendo nel 2018/19 alla promozione di entrambe le formazioni dalla terza serie al torneo cadetto: nella prima parte della stagione collezionò 15 presenze e 1 rete in nerazzurro nel girone A, nella seconda garantì altrettanto in neroverde nel girone B. Con i friulani, vinse inoltre la Supercoppa di Serie C. Zammarini conta 266 presenze e 22 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali”.