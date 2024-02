Catania, fermato dalla Polfer latitante da circa 13 anni

Arrestato un uomo latitante da circa 13 anni. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania hanno fermato un 51enne catanese.

Arrestato un uomo ricercato da circa 13 anni. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Catania, impegnati in alcuni controlli di vigilanza, hanno fermato un 51enne catanese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale etneo per l’espiazione di un cumulo di pene.

I dettagli dell’operazione

I poliziotti della Polfer all’ingresso della stazione centrale hanno fermato l’individuo per un controllo e proprio in quell’occasione è venuto alla luce che era latitante. Il soggetto doveva espiare la pena di 2 anni, 8 mesi e 3 giorni a seguito di 2 condanne per aver ripetutamente violato la sorveglianza speciale inflittagli per diversi reati come estorsione, rapina, associazione a delinquere e produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, il 51enne è stato condotto nella casa circondariale locale.