Catania, troppe irregolarità in zona stazione: pugno duro della Polfer

Nella I^ giornata del 2024, via all'operazione “Rail Safe Day” della Polizia di Stato nelle principali stazioni ferroviarie della Sicilia

665 persone controllate, 20 sanzioni elevate, 76 siti ferroviari ispezionati di cui 64 stazioni. Questo è il bilancio della 1° giornata dell’anno denominata operazione “Rail Safe Day” in cui sono stati impegnati 95 operatori della Polizia ferroviaria della Sicilia. I controlli straordinari si sono svolti nella giornata di ieri su tutto il territorio nazionale. A disporlo è il Servizio Polizia ferroviaria per contrastare i comportamenti scorretti e l’indebita presenza, in ambito ferroviario, di soggetti che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti.

Le infrazioni contestate

Le pattuglie, sotto il coordinamento del Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria hanno monitorato le condotte improprie da parte dell’utenza ferroviaria. Tra le infrazioni, il mancato utilizzo dei sottopassaggi ed il superamento della linea gialla in attesa dei treni, l’attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse ed in generale la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari che, talvolta, sono causa di investimenti accidentali. A Catania, gli agenti della Sezione Polfer, coadiuvati da personale della locale Polizia Municipale, hanno effettuato svariati controlli nei confronti di commercianti. Riscontrati illeciti ed elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 10.800 euro.

Ambulanti non in regola

In particolare, nei pressi della stazione ferroviaria di Catania C.le, sono stati controllati tre venditori ambulanti. Due erano impegnati nella vendita di prodotti ortofrutticoli. Dalle verifiche sono risultati privi dei requisiti prescritti per l’attività professionale, privi di autorizzazione amministrativa e della concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Nei loro confronto sequestro di oltre 30 kg di ortofrutta con sanzioni amministrative per un totale di euro 7.518,00. Al terzo venditore di piante è stata invece elevata una sanzione al codice della strada per un importo pari a 172,00 euro.

Assenza di SCIA

Sempre nelle vicinanze dell’impianto ferroviario di Catania, gli agenti hanno operato un controllo congiunto presso un’attività commerciale. Al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa, perché trovato non in regola con le prescritte norme vigenti per l’inizio attività (SCIA). L’uomo infatti non aveva presentato alcuna segnalazione agli organi competenti, pertanto l’uomo è stato sanzionato per euro 8.945,00. Durante l’attività straordinaria, gli operatori di Catania hanno proceduto a dei controlli su strada, verificando nr. 8 veicoli ai quali nella circostanza sono state elevate ben 12 sanzioni al codice della strada, e operati 3 sequestri e 3 fermi amministrativi.