VIDEO | Grandine, sottopassi allagati e strade in tilt: maltempo a Caserta

Torna il maltempo da nord a sud, dal Piemonte alla Sicilia: la situazione più grave in provincia di Caserta, dove nelle scorse ore si sono registrate forti piogge e una violenta grandinata.

Numerosi i video e le foto diffusi sui social, così come le segnalazioni dei disagi per i cittadini. Le autorità raccomandano la massima prudenza.

Grandinata e piogge, Caserta in ginocchio per il maltempo

Dal Comune di Caserta arriva questa nota, diffusa anche sui social: “A seguito della bomba d’acqua che ha interessato la nostra città e il persistere di condizioni meteo avverse, il Comune di Caserta invita i cittadini a mantenere la massima prudenza, evitando di uscire di casa se non strettamente necessario, prestando la massima attenzione nelle vicinanze degli alberi e ai sottopassi. È già stato allertato il Gruppo Volontari della Protezione Civile della Città di Caserta, che sta intervenendo nelle situazioni di maggiori criticità”.

I cittadini segnalano sottopassi e strade allagate, disagi alla circolazione, alberi pericolanti e raccolti distrutti dalla grandine. Danni ancora da stimare.

Situazione in Sicilia

Da questo weekend il maltempo tornerà purtroppo anche in Sicilia: si registrano i primi temporali nella zona occidentale dell’Isola, in particolare nel Trapanese. Al momento, però, non si registrano episodi gravi.

Fonte foto e video: AntoniettaPapa Scooby-Doo