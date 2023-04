Catania, “Festa di Primavera” al Terzo Municipio

Domenica 23 aprile nel Terzo Municipio, quartiere Borgo-Sanzio, in piazza Aldo Moro verrà celebrata la "Festa di Primavera"

Si terrà domani, 23 aprile 2023, la Festa di Primavera tanto attesa in piazza Aldo Moro a Catania alle ore 10,30. Un momento di condivisione e divertimento che vedrà protagonisti i più piccoli che saranno impegnati in corsi di Protezione civile e giochi a tema. L’evento è stato organizzato, come ogni anno, dal Terzo Municipio Borgo–Sanzio di Catania in collaborazione con il Gruppo Volontari d‘Italia. Una mattinata pensata per i cittadini del quartiere Borgo–Sanzio e per tutte le persone che vogliono prendere parte all’avvenimento. È intervenuto ai nostri microfoni Paolo Ferrara, Presidente del Terzo Municipio di Catania.

Le parole del presidente del Terzo Municipio

“Siamo felici di poter celebrare la Festa di Primavera in quanto è un momento di condivisione che ci aiuta a sentirci uniti e parte di una stessa realtà. E’ l’ennesima di una lunga serie di feste come la Befana vulcania e le feste di Natale fatte in giro per le varie scuole, mirate alla cura e alla promozione del territorio del Terzo Municipio. Ringraziamo tutti i vari partners che in questi anni ci hanno aiutato come il Gruppo Volontari Italia, l’Altair Club e gli altri partners del passato. All’evento potranno partecipare i cittadini della zona ma anche le persone che dall’hinterland”.