Catania, Fipe Confcommercio Sicilia: “Da nuovo sindaco auspichiamo interventi su pulizia e rifiuti”

“Salutiamo con grande speranza l’insediamento del nuovo sindaco di Catania Enrico Trantino che ha ottenuto un grande plebiscito grazie al quale potrà lavorare con tutte le forze attorno a lui per un netto miglioramento della città”. Lo afferma all’AdnKronos il Presidente di Fipe Confcommercio Sicilia, il catanese Dario Pistorio.

“Auspichiamo fortemente l’intervento immediato su quelle che sono le problematiche basilari cittadine, come ad esempio la pulizia ed i rifiuti – aggiunge- specialmente per il settore dei pubblici esercizi che in particolare il sabato, quando c’è un grande flusso, purtroppo non vengono ritirati”.

“Speriamo – conclude Pistorio- che tutto quello che abbiamo già comunicato al sindaco verrà, naturalmente gradualmente, verrà capito e noi saremo al suo fianco per tutto quello che potrà servire per migliorare la nostra città”.