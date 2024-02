Catania: firmato protocollo d’intesa tra comune Belpasso e Associazione familiari vittime strada

L'obiettivo è quello di realizzare un programma di azioni integrato sulla sicurezza stradale.

Alla presenza del sindaco di Belpasso Carlo Caputo e del Consigliere Nazionale AIFVS Aps Biagio Lisa, è stato firmato un Protocollo d’Intesa finalizzato allo sviluppo di prevenzione dell’incidentalità stradale, tra il Comune di Belpasso e AIFVS Aps, Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada Aps. Obiettivo: “Zero Vittime sulle Strade delle nostre città”.

L’obiettivo del protocollo d’intesa

Il comune di Belpasso “intende realizzare un programma di azioni integrato sulla sicurezza stradale incentrato sul monitoraggio degli incidenti, interventi di educazione stradale nelle scuole, campagne di informazione e sensibilizzazione, mappature delle strade comunali che presentano maggiori criticità per automobilisti, interventi di controllo da parte della polizia municipale”.

Le parole dei sindaco Caputo

“Ritengo che il primo passo sia quello della responsabilizzazione delle persone alla guida, sempre di corsa e spesso distratte” – afferma il sindaco Carlo Caputo – “Allo stesso tempo credo nell’importanza della sensibilizzazione ed educazione dei ragazzi che sempre più in “età giovane” si mettono alla guida dei mezzi. Bisogna ricordare che non basta “avere la patente” per essere un buon guidatore. In ultimo, un ringraziamento speciale voglio dedicarlo a tutti i familiari delle vittime della strada, presenti oggi in aula alla firma del protocollo”.