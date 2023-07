Catania, Francesco Lodi annuncia l’addio: “Finisce la mia storia sul campo in rossazzurro”

Francesco Lodi non vestitrà più la maglia del Catania: il numero 10 rossazzurro ha annunciato l'addio sulle proprie pagine social

La lunga storia d’amore tra il Catania e Francesco Lodi finisce qui.

Dal paradiso della Serie A ai campi battuti della Serie D, il numero 10 ha accompagnato i colori rossazzurri per 8 lunghissime stagioni, regalando magie e prodezze in grado di far scorticare le mani dagli applausi al popolo del “Massimino”.

Punizioni, lanci millimetrici, gioielli da centrocampo e palloni col contagiri per i fortunati compagni di squadra.

239 presenze, 54 gol e 51 assist: Francesco Lodi è stato “poesia” ai piedi dell’Etna.

L’annuncio di Lodi su Instagram

Ad annunciare l’addio ai colori rossazzurri – almeno sul campo – è stato lo stesso fantasista napoletano attraversou un messaggio pubblicato sui propri canali social.

“Finisce definitivamente la storia sul rettangolo verde in maglia rosso azzurra – scrive Lodi – Catania sei stato tutto. Grazie ai tifosi per l’affetto smisurato”