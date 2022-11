Catania, furto in grande magazzino di via Etnea: ladro arrestato dopo inseguimento

Per l'uomo, noto pregiudicato, è scattato l'arresto per i reati di tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale.

Il personale delle Moto-Volanti di Catania hanno arrestato un uomo, noto pregiudicato, per furto in un grande magazzino in via Etnea.

L’episodio si è verificato mentre gli agenti eseguivano un servizio di controllo del territorio ieri pomeriggio.

Il furto in via Etnea, l’allarme e l’arresto

Il personale della polizia è stato contattato dal capo reparto di uno noto grande magazzino del centro, il quale segnalava che poco prima aveva subìto un furto e che il responsabile stava per uscire proprio in quel momento.

I componenti della pattuglia, quindi, hanno intercettato il malfattore e, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarlo, nonostante opponesse una forte resistenza.

Il malvivente, noto pregiudicato, aveva nascosto merce per un valore di circa 1.200 euro all’interno di uno zaino e poi se ne era disfatto durante la sua breve fuga. Gli agenti hanno recuperato lo zaino e restituito la refurtiva al legittimo proprietario. A seguito dei fatti di cui si è reso autore, l’uomo è stato arrestato per i reati di tentato furto aggravato e per resistenza a pubblico ufficiale. Il pubblico ministero di turno ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo.

