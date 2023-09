Il Catania gioca bene, ma perde col Crotone. Le pagelle dei rossazzurri

Catania sconfitto e sfortunato alla prima di campionato. Al Massimino passa il Crotone. Tabellino e pagelle

Bello, ma sfortunato. Il Catania perde 1-0 contro il Crotone nella gara che ha aperto il campionato di Serie C 2023/24. Decide la rete di Tribuzzi, arrivata nella ripresa, ma i rossazzurri sul piano della prestazione non hanno demeritato, uscendo sconfitti nonostante una buona prestazione e tre legni colpiti. Spinto dal tifo del Massimino (esaurito in tutti i settori), il Catania interpreta con aggressività il primo tempo. Si intravedono le idee di Tabbiani, con una squadra subito propositiva. Gli etnei colpiscono due legni: il primo al 17’ dopo un tiro-cross di Rapisarda, il secondo al 32’ dopo una grande giocata di Zammarini ben orchestrata da Marsura. Nella ripresa i rossazzurri spingono, sfiorano il gol con Marsura e Di Carmine e vengono puniti dal Crotone: cross dalla destra e stacco di testa di Tribuzzi che fa 1-0. Il Catania ha tempo per centrare un altro legno (traversa di Chiricò su punizione) ma, nonostante i cambi di Tabbiani, il risultato non cambia. Catania sconfitto alla prima.

Le pagelle



Livieri 5 – Esordio non perfetto del portiere giunto dal Pisa. Nessun errore rilevante, ma un’incertezza tra i pali negli interventi. Punito da Tribuzzi in occasione del gol del Crotone.

Rapisarda 5.5 – Primo tempo buono per il terzino etneo. Qualità nelle discese sulla corsia di destra, Rapisarda trova anche un legno al 17’ con un tiro-cross. Si fa sorprendere, come il resto della difesa, sul gol di Tribuzzi e questo incide sulla sua valutazione. Chiude il match in precarie condizioni fisiche.

Quaini 6 – Testa alta, il difensore arrivato dal Fiorenzuola gestisce il pallone con personalità. È il motivo per cui Tabbiani lo ha rivoluto alle sue dipendenze, la capacità di avviare l’azione. Bene palla al piede, non è un marcatore puro ma raggiunge la sufficienza.

Curado 6 – Prima gara in Serie C della carriera del centrale argentino. Difensore roccioso, ha meno dimestichezza palla al piede del collega Quaini. Nel recupero non inquadra il bersaglio da ottima posizione sugli sviluppi di un corner.

Mazzotta 6 – Prestazione diligente. Attento in fase di ripiegamento, si propone in avanti senza però sfondare sulla corsia di sinistra. Giocatore esperto, forse gli è mancato qualche spunto.

Zammarini 6.5 – Corsa, dinamismo, inserimenti. Il centrocampista lombardo fa tutto nel primo tempo e sfiora anche un gran gol: finta col destro e conclusione col sinistro stoppata solo dal palo. È l’immagine della sua prestazione nel complessivo, volitiva ma sfortunata. DAL 79’ Dubickas S.V. – Tabbiani lo getta nella mischia per sfruttare i suoi centimetri, non riceve una sola palla giocabile.

Rizzo 6 – Tabbiani lo preferisce a Ladinetti, il neo capitano del Catania interpreta il ruolo con le sue caratteristiche: abilità negli intercetti in mezzo al campo, ma precisione non sempre massima nei lanci. DAL 57’ Ladinetti 5.5 – Qualità diverse rispetto a Rizzo, più pulito in regia ma meno forte nei contrasti. Non incide sul gioco come sperava Tabbiani.

Rocca 6.5 – Forza fisica, intensità e qualità. La partita dell’ex centrocampista del Novara è positiva, contraddistinta da strappi in velocità. Da un suo spunto nel secondo tempo nasce la ghiotta chance sprecata da Di Carmine. DAL 79’ Palermo S.V. – Spesso nella passata stagione cambiava la partita dopo il suo ingresso in campo: questa però è un’altra categoria e si vede.

Chiricò 6.5 – Il numero 32 rossazzurro, ex di turno, dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa. Mancino delicato, fantasia, Chiricò cerca spesso la sua classica azione, convergendo verso il centro per concludere con il sinistro. Unica pecca? In certe occasioni tiene troppo palla. Nella ripresa è sfortunato anche lui quando, su punizione, centra la traversa. Il migliore del Catania.

Sarao 5.5 – Partita non facile per il capocannoniere etneo della scorsa stagione. L’applicazione in fase difensiva c’è, manca la lucidità nei movimenti e nel gestire il pallone. DAL 57’ Di Carmine 5.5 – Pronti via, ha subito l’occasione per far saltare in piedi i tifosi del Catania: a tu per tu con il portiere però, la sua conclusione è troppo centrale. Non ha altre chance per incidere, ma sulla sua prestazione resta la macchia dell’errore. Si rifarà.

Marsura 6 – L’impressione è che non sia ancora al top dal punto di vista atletico, ma le giocate di qualità, nel pensiero e nell’azione, già si vedono. Nella ripresa, servito da Chiricò, ha anche l’occasione di far male a D’Alterio, ma il portiere del Crotone respinge. DAL 70’ Bocic 5.5 – Non impatta sulla gara, cerca più volte lo spunto in dribbling ma non lo trova.

Tabbiani 6 – Il suo Catania non meritava certo la sconfitta, ma questo è il calcio. Le idee si vedono, l’atteggiamento è propositivo, la squadra è intensa e dinamica. Le occasioni per far gol ci sono state, la sfortuna e l’imprecisione hanno fermato gli etnei. Da rivedere la tenuta difensiva, non sempre perfetta, e soprattutto le scelte nei cambi: nessuno dei neo entrati è riuscito a cambiare la partita. Esordire con una sconfitta non è mai il massimo, si vedrà se il Catania sarà subito capace di rialzarsi.

Tabellino



Catania-Crotone 0-1

Marcatori: 66’ Tribuzzi

Catania (4-3-3): Livieri; Rapisarda, Quaini, Curado, Mazzotta; Zammarini (dal 79’ Dubickas), Rizzo (dal 57’ Ladinetti), Rocca (dal 79’ Palermo); Chiricò, Sarao (dal 57’ Di Carmine), Marsura (dal 70’ Bocic). All: Tabbiani

Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Leo (dal 79’ Loiacono), Papini, Gigliotti, Giron; Felippe (dal 79’ Cantisani), Vitale; Pannitteri (dal 59’ Petriccione), D’Ursi, Tribuzzi; Tumminello (dal 76’ Gomez). All: Zauli

Arbitro: Galipò di Firenze

Ammoniti: Felippe, D’Alterio, Mazzotta, Palermo