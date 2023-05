Catania, grande successo per il progetto “Asma Zero” al Garibaldi

Grande affluenza di pazienti al Garibaldi-Nesima per il Progetto “Asma Zero”, uno screening gratuito organizzato a Catania

Grande affluenza di pazienti al Garibaldi-Nesima per il Progetto "Asma Zero", uno screening gratuito organizzato a Catania dalla Fondazione "Federasma e Allergie" e dall'Associazione "Respiriamo Insieme Aps", in collaborazione con l'Unità Operativa di Pneumologia dell'Arnas Garibaldi, diretta dal dott. Rosario Oliveri.

Esaurite in poche ore, infatti, le prenotazioni per i 100 posti disponibili alla due giorni di visite specialistiche gratuite che inizierà Lunedì 15 maggio e si concluderà Giovedì 15 giugno.

L’asma è una patologia molto diffusa che, se non adeguatamente gestita, può impattare in modo particolarmente invasivo per la salute umana.

“Conoscenze e trattamenti riducono impatto malattia”

“Le conoscenze e i trattamenti – dice il dott. Oliveri – oggi permettono, in molti casi, di ridurre notevolmente l’impatto della malattia, di prevenirne le riacutizzazioni e di controllarne il decorso. Perché ciò possa accadere è importante, innanzitutto, che le persone con asma stringano con fiducia un’alleanza con i loro medici curanti per azzerare dubbi, preoccupazioni e scuse”.

Oltre alla diffusione dei giusti comportamenti, l’evento si propone anche l’obiettivo di una corretta comunicazione tra il paziente il medico di famiglia.

“Una buona campagna di educazione alla salute – afferma Fabrizio De Nicola, Commissario Straordinario dell’Arnas Garibaldi – è il giusto veicolo per far circolare messaggi precisi e inequivocabili su temi assai delicati. La nostra azienda ospedaliera non ha mai fatto mancare il proprio sostegno a iniziative che possano indirizzare il cittadino su percorsi certi ed efficaci”.