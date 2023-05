Catania, lascia l’auto in un parcheggio custodito e la ritrova senza fari

La donna ha deciso di sporgere denuncia.

Mettere l’auto in un parcheggio custodito, quello vicino all’aeroporto di Catania, prendere un volo, tornare e, dopo 3 giorni, al momento di riprendersela ritrovarla senza fari nè portiera. E’ la disavventura capitata a una 48enne canicattinese. La donna, rabbiosa e amareggiata proprio perchè sicura che la sua Fiat 500 X fosse protetta, in quanto aveva lasciato le chiavi appese al personale del parcheggio come richiestole, ha deciso di sporgere denuncia alla polizia.

Furto analogo

Sull’area di parcheggio, a quanto pare, vi sarebbe un impianto di video sorveglianza che potrebbe aver ripreso i ladri in azione. Furto analogo oggi in centro, dove un altro turista ha trovato la sua auto a noleggio priva di una portiera e dei fari posteriori.