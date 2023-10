FOTO | Catania-Latina 1-1, gli scatti più belli del match del “Massimino”

Il Catania non riesce ad andare oltre il risultato di 1-1 contro il Latina al "Massimino". Le foto più belle della domenica.

Il Catania fatica non poco contro il Latina in casa e raccoglie soltanto un punto al “Massimino. La squadra rossazzurra, dopo un primo tempo poco incisivo e sotto per la rete realizzata da Mastroianni in occasione di un’uscita poco felice del numero uno Bethers non riesce a creare grosse occasioni contro gli ospiti ben messi in campo dal loro mister Di Donato.

Nella ripresa gli etnei premono sull’acceleratore ma non riescono a fare mare alla retroguardia del Latina. Ci pensa il solito Chiricò, con un tiro al volo da fuori area, a evitare un nuovo tracollo in casa. La traversa nei minuti finale nega la doppietta che avrebbe messo a sigillo una vittoria insperata davanti ai 16mila tifosi presenti sugli spalti del “Massimino”.