Catania, Tabbiani è il nuovo allenatore: la nota del club rossazzurro

L'ex tecnico del Fiorenzuola scelto dalla dirigenza rossazzurra per allenare il Catania in Serie C.

Luca Tabbiani è il nuovo allenatore del Catania FC. Lo ha reso noto in mattinata la stessa società etnea attraverso un comunicato.

“Catania Football Club rende noto di aver definito l’intesa con il signor Luca Tabbiani, che nella stagione sportiva 2023/2024 assumerà la conduzione tecnica della prima squadra“, si legge nella nota degli etnei.

“Nato a Genova il 13 febbraio 1979, l’allenatore ha vissuto le prime esperienze in Serie C alla guida del Fiorenzuola”, ha aggiunto il Catania FC.

Catania, Tabbiani presto presentato in conferenza

“Luca Tabbiani sarà presentato ufficialmente alla stampa dopo la firma del contratto; nel corso della conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dello staff”, conclude il Catania FC.

La decisione del club rossazzurro sul nuovo allenatore sarebbe stata presa nella serata di mercoledì 14 giugno nel corso di una riunione della dirigenza. Tabbiani ha quindi superato Ivan Javorčić, altro papabile per la panchina.