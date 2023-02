Catania, lutto nell’imprenditoria etnea: morto il Cavalier Giuseppe Benanti

È scomparso a 78 anni il Cavaliere Giuseppe Benanti, imprenditore illuminato e visionario, pioniere del vino etneo

L’imprenditoria siciliana piange la scomparsa del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Benanti.

Se n’è andato ieri, a 78 anni, il numero 1 della Sifi, industria farmaceutica con sede sull’Etna, fondata dal padre Antonio insieme all’amico Carmelo Chines nel lontano 1935, guidata per anni in solitaria dopo la tragica morte di Domenico Chines.

Scompare però, soprattutto, un manager illuminato e visionario, tra i primi a valorizzare il marchio Sicilia dal punto di vista imprenditoriale.

Fu il pioniere del vino dell’Etna

Benanti, infatti, è considerato un pioniere del vino dell’Etna, inteso come prodotto di qualità e non come prodotto da vendere sfuso: il suo “Pietramarina” ha fatto la storia sulle tavole dei siciliani.

Negli ultimi anni di vita, sempre legato alla sua Viagrande, il Cavaliere aveva gestito l‘azienda stellata di famiglia insieme ai figli Antonio e Salvino, lanciando la “Strada del Vino dell’Etna”.

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel mondo della Sicilia d’eccellenza.