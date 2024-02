Catania-Monopoli, il Questore emette 14 DASPO per materiale esplodente

Il 28 gennaio prima di Catania-Monopoli sono stati fermati e controllati due minivan con a bordo alcuni tifosi della squadra pugliese.

Il 28 gennaio prima di Catania-Monopoli, match valido per il campionato di Serie C e andato in scena al Massimino, sono stati fermati e controllati due minivan con a bordo alcuni tifosi della squadra pugliese dopo i controlli effettuati al casello autostradale San Gregorio di Catania da parte del personale della Polizia di Stato.

È stato rinvenuto materiale esplodente e gli occupanti hanno provato a disfarsene. Uno di loro lo ha celato in una busta di plastica gettata in un cestino dei rifiuti. I poliziotti però hanno notato la scena e recuperato l’involucro trovando diverse bombe carta e numerosi fumogeni.

Identificazione e Daspo

I 14 sostenitori del Monopoli sono stati così identificati dalla DIGOS e deferiti all’Autorità giudiziaria – in concorso tra loro – per possesso di 9 candelotti del tipo petardi, 5 torce bengala, 2 fumogeni di segnale di soccorso notturno e una latta di segnale fumogeno.

Il Questore di Catania ha emesso in via d’urgenza 14 D.A.SPO (8 nella forma “semplice” per 1 anno; 3 nella forma “semplice” per 2 anni e 3 nella forma “aggravata” per 5 anni). I soggetti pe la durata del divieto non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale. I 3 destinatari del D.A.SPO c.d. “aggravato” dovranno per 5 anni presentarsi negli orari loro imposti, in occasione di tutte le gare che il Monopoli disputerà sia in casa che fuori casa al Commissariato di P.S. della città pugliese. I provvedimenti sono stati già notificati ai destinatari e quelli aggravati, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, sono stati già convalidati dal GIP del Tribunale di Catania.