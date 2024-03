Catania, morto l’imprenditore Roberto Abate: il padre di Etnapolis aveva 87 anni

Ha contribuito alla crescita economica della Sicilia

Roberto Abate, figura di spicco nell’ambito dell’imprenditoria italiana, è deceduto all’età di 87 anni, lasciando un’impronta indelebile nel settore della grande distribuzione e distinguendosi per la sua visione imprenditoriale e il suo impegno nel creare migliaia di posti di lavoro in tutta Italia. Tra i numerosi successi ottenuti nel corso della sua vita c’è sicuramente la creazione di Etnapolis, un rinomato centro commerciale situato a Belpasso.

Catania, Roberto Abate ha contribuito alla crescita economica della Sicilia

Attraverso questo progetto, Abate ha contribuito significativamente alla crescita economica della regione, offrendo non solo un’ampia gamma di servizi commerciali, ma anche opportunità lavorative per la comunità locale. La scomparsa di Abate rappresenta una perdita non solo per l’industria, ma anche per la comunità imprenditoriale italiana, che lo ricorderà per il suo spirito innovativo, la sua determinazione e la sua generosità nel supportare lo sviluppo economico del Paese.

