“Notre Dame de Paris”, intervista ai protagonisti Lola Ponce e Giò Di Tonno

Dall’11 al 20 novembre al PalaCatania (corso Indipendenza, a Catania) va in scena “Notre Dame de Paris”, il musical dei record che celebra i suoi primi vent’anni con una tournée prodotta da Clemente Zard con la collaborazione con Enzo Product Ltd, interamente curata e distribuita da Vivo Concerti e promossa in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management.

Notre Dame de Paris a Catania, info e curiosità

Il musical dei record arriva al PalaCatania, valore aggiunto per la città etnea

“Notre Dame de Paris – ha commentato entusiasta il promoter Giuseppe Rapisarda durante la conferenza stampa – arriva a Catania dopo il successo della scorsa estate a Palermo. Questi appuntamenti sono molto importanti oltre che dal punto di vista artistico anche per il valore aggiunto che danno alla Città di Catania. Il pubblico arriverà da tutta la Sicilia, dalla vicina Calabria e da molte altre regioni. In questo modo, si crea economia in un periodo di bassa stagione”.

Il segreto del successo mondiale del musical “Notre Dame de Paris”, perché andare a vederlo

Vent’anni di musiche, danze, acrobazie ed emozioni hanno reso Notre Dame de Paris un cult dello spettacolo dal vivo, che ha dominato la classifica dei titoli teatrali e superato le presenze dei più grandi live della musica rock e pop. Gli spettatori ritroveranno il cast di attori originale dell’opera costituito da Lola Ponce nei panni di Esmeralda, Giò Di Tonno che interpreta Quasimodo, Vittorio Matteucci che è Frollo, Leonardo Di Minno nelle vesti di Clopin, Matteo Setti in Gringoire, Graziano Galatone interpreta Febo e Tania Tuccinardi nei panni di Fiordaliso.

In occasione della conferenza stampa tenutasi l’11 novembre presso la Sala Giunta del Comune di Catania, abbiamo intervistato Lola Ponce e Giò Di Tonno.

Le interviste ai protagonisti Giò Di Tonno e Lola Ponce

“Siamo carichissimi ed emozionati di essere qua a Catania” commentano Lola Ponce e Giò Di Tonno allegri e pronti per le tredici repliche nella città Etnea. “Lavorare insieme è sempre magico. Non è una fatica nè un lavoro. È come ritrovarsi con la tua famiglia o con gli amici. Tutto fluisce e si affronta tutto insieme sia la stanchezza sia il successo” spiega Lola Ponce sulla reunion sul palco con Giò Di Tonno che aggiunge: “Sul palco sembra essere passato un giorno, eppure sono passati tanti anni”.

Quest’anno il musical celebra i suoi primi vent’anni dalla prima volta che nel marzo 2002 è andato in scena e mantiene una sua attualità con le tematiche che tratta. “Il musical ha sempre tanto da dire perchè noi abbiamo diverse cose da dire. Le cose si evolvono. La nostra voce è maturata insieme allo show. Adesso c’è un’interpretazione più matura e ancora più consapevole. Di conseguenza l’emozione è ancora più profonda. Portiamo in scena uno spettacolo denso di significati e di messaggi importanti quindi abbiamo una grande responsabilità di comunicarli con grande passione e sincerità” constatano Lola Ponce e Giò Di Tonno.

Replica dopo replica e con un pubblico sempre diverso negli anni per età e nazionalità, Giò Di Tonno si augura che “il pubblico porti con sè delle riflessioni su cosa ha visto. Il teatro, in generale, deve far porre delle domande. In questo senso, nel musical parliamo di clandestinità, di persone che cercano un posto nel mondo, la figura della donna che rivendica la propria indipendenza e autonomia e l’emarginato per antonomasia in Quasimodo. È uno spettacolo che parla di diversità. Il messaggio è che non bisogna avere paura della diversità, ma accoglierla come Esmeralda accoglie Quasimodo”. E sul pubblico, i due amano “vedere che in questi anni si siano tramandati di generazione in generazione. È una cosa incredibile. Abbiamo conosciuto i genitori e adesso conosciamo i figli. Ci dicono che hanno consumato il dvd e poi ci incontrano dal vivo e ci dicono sembrate una statua che si muove. Siamo pieni di gratitudine per tutto l’amore che ci danno”.

Attori e ruoli interpretati, Notre Dame de Paris in giro per il mondo e anche a Catania

Sui rapporti con i loro personaggi, i due attori ironizzano e si lasciano andare a confidenze. “Adoriamo i nostri personaggi perchè ci si affeziona. Grazie ai nostri personaggi abbiamo scavato anche dentro di noi. Quasimodo è il più debole e si rivela forte dopo. È un personaggio che mi ha insegnato tanto. Lui mi ha dato dignità come artista e io ho cercato di dargli dignità come uomo” confida Di Tonno. Per Lola Ponce: “Esmeralda mi ha aiutato a riuscire a dare un messaggio corretto con le canzoni, soprattutto alle donne di tutte le età. Mi ha reso forte nel continuare ad essere solare e positiva”.

Le musiche di Riccardo Cocciante

A proposito di musica, è Riccardo Cocciante il compositore delle musiche di Notre Dame De Paris. “Riccardo ci ha comunicato l’importanza di rispettare sempre quello che si canta e di dargli il giusto valore perchè stiamo lanciando un messaggio e di farlo sempre al cento per cento” ha raccontato Di Tonno su quanto ha imparato stando a contatto con Cocciante. “A me ha insegnato anche l’eleganza di non travolgere le cose che già sono magiche e iconiche. Lui è certissimo su questo” ha detto Lola Ponce. “Un’altra chiave del successo di Notre Dame de Paris è che ognuno di noi attori ha qualcosa del personaggio che interpreta e ciò rende ancora più credibile l’opera” ha specificato Di Tonno.

Gli altri progetti di Lola Ponce e Giò Di Tonno

Oltre il musical, i due artisti sono impegnati su diversi fronti. Lola Ponce ha in progetto “un film che verrà girato tra Los Angeles e Messico, scritto da Rick Rudolph. Sono molto lieta di questa storia che vivrà attraverso la musica e le bellissime immagini. Sto preparando un nuovo album. Finalmente ho trovato un sound che mi rappresenta e un messaggio che dopo Esmeralda chiude un cerchio a livello artistico. Non vedo l’ora che Lola si materializzi dopo Esmeralda con dei messaggi che sento di dire”. Giò Di Tonno ha scritto “un musical di cui non posso dire il titolo. È uno spettacolo in costume. Ci sono già delle cose in ballo e mi auguro che il dopo Notre Dame sia questo. Mi piacerebbe fare una cosa piano e voce. Me lo dicono da tempo sia Lola sia mia moglie”.

