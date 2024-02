Catania, Ottava di Sant’Agata: l’ultimo abbraccio prima di agosto

L’Ottava di Sant’Agata segna ufficialmente la chiusura delle Festività in onore della Patrona della città di Catania.

L’Ottava di Sant’Agata segna ufficialmente la chiusura delle Festività in onore della Patrona di Catania. Intorno alle 8 del mattino le porte della cripta si sono riaperte e per tutta la giornata poi il busto reliquiario è stato posto sull’altare maggiore. Le reliquie sono state esposte alla visione di un flusso continuo di fedeli. Si sono succedute le varie celebrazioni eucaristiche. È possibile invece osservare nelle due navate della cattedrale le 15 candelore schierate in fila.

Il tradizionale passaggio in piazza

Nella serata si terrà il giro sulla “varetta” di Sant’Agata e dello scrigno lungo il circuito di Piazza Duomo. Sono previsti anche fuochi pirotecnici. I devoti sono pronti per riabbracciare la propria Santa per l’ultima volta prima del prossimo appuntamento con Sant’Agata, fissato per il 17 agosto.