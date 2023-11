FOTO | Catania-Picerno 3-2 in Coppa Italia, le immagini più belle del “Massimino”

Successo per 3-2 degli uomini momentaneamente traghettati da Michele Zeoli. Ecco gli scatti più belli del "Massimino".

Il Catania in Coppa Italia vince contro il Picerno per 3-2 allo stadio “Massimino”. La formazione etnea si impone sugli avversari e si aggiudica il passaggio del turno, dove incontrerà il Crotone.

Michele Zeoli, sostituto momentaneo in panchina in attesa del nuovo tecnico, ha dato ai ragazzi fiducia e motivazioni che hanno ripagato con una prestazione di carattere.

Si sono comunque visti i soliti limiti, soprattutto fisici, a seguito del doppio vantaggio rossazzurro e che hanno permesso a un Picerno ben messo in campo da mister Longo di riacciuffare il pareggio.

Gli etnei, comunque, sono rimasti in partita e, con la fiammata di Deli a pochi minuti dal 90esimo, sono riusciti a vincere la gara e a ottenere una boccata d’ossigeno per l’intero gruppo. Si attendono ora notizie per la panchina etnea per salvare una stagione iniziata con non poche difficoltà.

Foto di Davide Anastasi